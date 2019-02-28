Сильний вітер у Львові влаштував «деревопад»

Через сильні пориви вітру у Львові повалилося декілька дерев. Зокрема, на вулиці Раппопорта дерево зачепило припаркований поруч автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У зв’язку із сильними поривами вітру, сьогодні на вулиці Раппопорта впало дерево. Зауважу, що поруч був припаркований автомобіль в неналежному місці. Суттєвих ушкоджень не було», — розповів Святослав Костяка, заступник голови Шевченківської РА.

Також у цьому районі впало дерево на вул. Брюховицька, 1 (біля залізничного переїзду).

Зокрема, йдеться про будинок на вул. Літній, 6. За словами Андрія Зозулі, фахівці РА виїхали на місце для з’ясування обставин ситуації.

У Сихівському районі міста дерево впало на вул. Тернопільській, 21а. За словами голови РА Галини Гладяк, це також приватна територія. Наслідки негоди ліквідували.

Згодом стало відомо про те, що сильний вітер повалив ще 2 дерева – у Сихівському та Галицькому районах.

Одне із них зачепило двоквартирний будинок. Як повідомив голова Галицької РА Андрій Зозуля, помешкання є приватним та не перебуває на балансі мерії. Зокрема, йдеться про будинок на вул. Літній, 6. За словами Андрія Зозулі, фахівці РА виїхали на місце для з’ясування обставин ситуації.

У Сихівському районі міста дерево впало на вул. Тернопільській, 21а. За словами голови РА Галини Гладяк, це також приватна територія. Наслідки негоди ліквідували.

Фото: Варта 1