Понад 50 тисяч львівських родин у березні отримають субсидію «на руки»

Із березня розпочнеться монетизація субсидій за комунальні послуги. Зокрема, у Львові кошти «на руки» отримає понад 50 тисяч родин. Про це сьогодні, 26 лютого, під час прес-конференції повідомив начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин, передає кореспондент Львівського порталу.

Як він зауважив, із лютого для монетизації паралельно працюватимуть дві системи, згідно з якими проводитимуть монетизацію:

–субсидії, призначені з січня 2019 року фінансуватимуться за системою монетизації відповідно до постанови Кабміну №1176 від 27.12.2018 (Нею передбачено, що з 1 січня 2019 року в грошовій формі надаватимуть субсидії тим домогосподарствам, які вперше звернулися за її отриманням. Адміністрування цього механізму здійснюватиме АТ «Ощадбанк». На кожну заяву про призначення житлової субсидії (подану з січня до квітня 2019 року до органу соцзахисту для надання субсидії з відповідного місяця 2019 року) в «Ощадбанку» відкривається обліковий запис одержувача субсидії (рахунок). Структурні підрозділи з питань соцзахисту формують та передають щомісяця Мінсоцполітики реєстри нарахованих субсидій за попередній місяць, які Мінсоцполітики після перевірки подає до 5 числа «Ощадбанку».Своєю чергою банк здійснює переказ коштів на рахунки виконавців житлово-комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між АТ «Ощадбанк» та управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг).

–нараховані субсидії за лютий 2019 року громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії до 31 грудня 2018 року, а також тим, що звернулися після 1 січня 2019 року, але житлова субсидія їм призначена з 2018 року, будуть виплачені у готівковій формі у березні 2019 року. Аналогічно нарахована субсидія за березень буде виплачена у квітні. (Так, постановою Кабміну №62 від 06.02.2019 передбачена виплата субсидії у готівковій формі (грошовими коштами), громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії до 31 грудня 2018 року, а також тим, що звернулися після 1 січня 2019 року, але житлова субсидія їм призначена з 2018 року, починаючи з субсидії, нарахованої за лютий 2019 року)

«Тобто люди, які отримували субсидії до нового року, в березні отримають гроші на руки. А ті, які звернулися після 1 січня, кошти на їхню субсидію приходитимуть в «Ощадбанк», який сам за них розраховуватиметься за комунальні послуги, присилаючи людині повідомлення про те, скільки вона повинна доплатити», – пояснив Ігор Кобрин.

Водночас він додав, що станом на 1 лютого у Львові житлову субсидію отримують 53 545 родин, а це 21,5% від загальної кількості домогосподарств міста (248 500).

При цьому він зауважив, що вперше за субсидією з 1 січня звернулося 1800 родин, тобто понад 50 тисяч сімей отримає житлову субсидію «на руки».

Окрім цього, начальник управління соціального захисту розповів про ризики, які можуть виникнути у зв’язку з виплатою субсидій у грошовій формі:

«Тут є і позитивні і негативні моменти. Коли субсидію видають у грошовій формі, це стимулює людей більше економити, самим визначати, на що вони витрачатимуть ці кошти першочергово. З іншої сторони може бути складніше, бо багато людей певно, отримуючи кошти, не будуть йти і сплачувати їх».

Також Ігор Кобрин зауважив, якщо раніше субсидію відбирали, якщо заборгованість складає 340 грн протягом двох місяців, то тепер цю норму скоротили до одного місяця.

«Тобто, якщо є заборгованість за один місяць, людина втрачає право на отримання субсидії», – констатував посадовець.

Нагадаємо, із 1 жовтня 2018 року змінився порядок призначення житлових субсидій. Детальніше про нововведення можна прочитати тут.

Також на початку січня цього року Кабмін вирішив ретельніше перевіряти українців, які отримують субсидії.

А з 1 березня субсидію розпочнуть виплачувати разом із пенсією.

При цьому зауважимо, що станом на лютий субсидію отримують 25% населення Львівщини, тоді як в опалювальний період 2017-2018 років її мали майже 56% мешканців області.