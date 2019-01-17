В Україні ретельніше перевірять субсидіантів

Кабінет Міністрів підтримав розроблений Міністерством фінансів проект Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», який дозволить врегулювати всі правові та організаційні засади здійснення верифікації. Ро це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.

Як свідчить досвід інших країн, не за адресою може розподілятися до 30% коштів, передбачених на соціальні виплати. Тому Мінфін з 2016 року проводить комплексний моніторинг та аналіз державних видатків на соціальну підтримку населення.

«Для держави важливо, щоби громадяни могли оформити субсидію без бюрократичних перепон. Саме тому з переліку документів достатньо подати лише заяву та декларацію про доходи. Водночас вразливим місцем такої спрощеної процедури є ризики зловживань, і саме верифікація покликана виявити неправомірні, нецільові виплати», – сказав заступник міністра фінансів Юрій Джигир.

В Уряді обіцяють позбавити субсидій тих, хто має гроші на купівлю автомобілів.

«Ми заклали достатньо коштів на соціальні виплати у бюджет 2019 року, у тому числі, з урахуванням підвищення ціни на газ, але допомогу мають отримати ті, хто справді її потребує. Адже платники податків не мають сплачувати комунальні послуги за громадян, які купують автомобілі вартістю понад 1,3 млн грн або акції на суму 26,2 млн грн», – додав Юрій Джигир.

У минулому році Мінфін надав 7,5 млн рекомендацій щодо перевірки 6 млн отримувачів соціальної допомоги. Завдяки верифікації у 2017-2018 рр. вдалося запобігти неефективному використанню щонайменше 14 мільярдів грн бюджетних коштів.