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Рева заявив, що із 1 березня субсидію виплачуватимуть разом із пенсією

Вероніка Рой

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Субсидія в результаті змін, пов’язаних із монетизацією, стане соціальною виплатою. І таким чином з 1 березня період її виплати синхронізується із періодом виплати пенсій, та люди отримуватимуть ці кошти одночасно з пенсією. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна»  повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

 

«Субсидія в результаті всіх цих змін стає соціальною виплатою. Вона платиться місяць у місяць, день у день. Ці всі зміни, відповідно, в нормативні документи вже вносяться. Таким чином, із 1 березня період виплати синхронізується із періодом виплати пенсій і, відповідно, люди отримуватимуть ці кошти одночасно з пенсією», – сказав міністр.

Він зазначив, що субсидії вже призначені, й задача полягає в тому, щоб їх виплатити.

«75 % людей із тих, хто отримує субсидії, це пенсіонери.  Відповідно, вони сьогодні отримують пенсію частково через банки, частково – через «Укрпошту». Напрошується висновок сам собою, – чи виплачувати ці кошти напряму підприємствам чи на рахунки людей, які вже сьогодні отримують пенсію – це чисто технічне питання, нормальне, яке не потребуватиме серйозних зусиль», – зауважив Андрій Рева.

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