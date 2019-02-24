На Львівщині замість 20 районів пропонують утворити 7

Депутат Львівської обласної ради Михайло Задорожний опублікував попередній проект реформування районів області. Замість існуючих зараз 20 районів на Львівщині пропонують утворити 7. Втім поки що це є лише пропозицією. Про це повідомляє Львівський портал.

Як підкреслив Михайло Задорожний, приступити до реформування районів в області планують лише після створення об’єднаних громад.

«Кожна адміністративна територія повинна взяти участь (у процесі реформувння районів, – ред.) та скерувати свої пропозиції, але економічно обґрунтовані, а не популістські. Процес реформ незворотний, і це обнадіює», – додав депутат.

Відтак у попередньо напрацьованому проекті на Львівщині пропонують суттєво скоротити кількість районів: із 20 їх має стати лише 7. Наразі територіально ці райони виглядають так:

Дрогобицький район (1297 кв км): Дрогобич, Борислав, Трускавець і весь Дрогобицький район;

Дрогобич, Борислав, Трускавець і весь Дрогобицький район; Золочівський район (3430 кв км): Золочівський, Бродівський, Буський, Перемишлянський райони, Ходорівська ОТГ (яка зараз є у складі Жидачівського району);

Золочівський, Бродівський, Буський, Перемишлянський райони, Ходорівська ОТГ (яка зараз є у складі Жидачівського району); Львівський район (1872 кв км): Львів, Пустомитівський район, Дублянська, Жовківська, Куликівська ОТГ (які зараз є у Жовківському районі), Жовтанецька і Новояворичівська ОТГ (зараз – Камянка-Бузький район);

Львів, Пустомитівський район, Дублянська, Жовківська, Куликівська ОТГ (які зараз є у Жовківському районі), Жовтанецька і Новояворичівська ОТГ (зараз – Камянка-Бузький район); Новояворівський район (3247 кв км): Яворівський, Городоцький, Мостиський райони, Рудківська ОТГ (зараз – Самбірський район);

Яворівський, Городоцький, Мостиський райони, Рудківська ОТГ (зараз – Самбірський район); Самбірський район (3255 кв км): Самбір, Самбірський район (крім Рудківської ОТГ), Старосамбірський, Турківський райони;

Самбір, Самбірський район (крім Рудківської ОТГ), Старосамбірський, Турківський райони; Стрийський район (3660 кв км): Стрий, Моршин, Новий Розділ, Стрийський, Сколівський, Миколаївський райони, Жидачівський район (крім Ходорівської ОТГ);

Стрий, Моршин, Новий Розділ, Стрийський, Сколівський, Миколаївський райони, Жидачівський район (крім Ходорівської ОТГ); Червоноградський район (2995 кв км): Червоноград, Сокальський, Кам’янка-бузький райони (крім Жовтанецької та Новояричівської ОТГ), Жовківський район (крім Жовківської та Куликівської ОТГ) та Радехівський район.

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Нагадаємо, процес об’єднання громад в Україні мають завершити до 2020 року.

Також нещодавно Мінрегіон визнав Львівщину аутсайдером у формуванні спроможних громад. Із детальним переліком найбідніших та найбагатших ОТГ області можна ознайомитися тут.