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На Львівщині замість 20 районів пропонують утворити 7

Наталя Дуляба

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Депутат Львівської обласної ради Михайло Задорожний опублікував попередній проект реформування районів області. Замість існуючих зараз 20 районів на Львівщині пропонують утворити 7. Втім поки що це є лише пропозицією. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Як підкреслив Михайло Задорожний, приступити до реформування районів в області планують лише після створення об’єднаних громад.

«Кожна адміністративна територія повинна взяти участь (у процесі реформувння районів, – ред.) та скерувати свої пропозиції, але економічно обґрунтовані, а не популістські. Процес реформ незворотний, і це обнадіює», – додав депутат.

Відтак у попередньо напрацьованому проекті на Львівщині пропонують суттєво скоротити кількість районів: із 20 їх має стати лише 7. Наразі територіально ці райони виглядають так:

  • Дрогобицький район (1297 кв км): Дрогобич, Борислав, Трускавець і весь Дрогобицький район;
  • Золочівський район (3430 кв км): Золочівський, Бродівський, Буський, Перемишлянський райони, Ходорівська ОТГ (яка зараз є у складі Жидачівського району);
  • Львівський район (1872 кв км): Львів, Пустомитівський район, Дублянська, Жовківська, Куликівська ОТГ (які зараз є у Жовківському районі), Жовтанецька і Новояворичівська ОТГ (зараз – Камянка-Бузький район);
  • Новояворівський район (3247 кв км): Яворівський, Городоцький, Мостиський райони, Рудківська ОТГ (зараз – Самбірський район);
  • Самбірський район (3255 кв км): Самбір, Самбірський район (крім Рудківської ОТГ), Старосамбірський, Турківський райони;
  • Стрийський район (3660 кв км): Стрий, Моршин, Новий Розділ, Стрийський, Сколівський, Миколаївський райони, Жидачівський район (крім Ходорівської ОТГ);
  • Червоноградський район (2995 кв км): Червоноград, Сокальський, Кам’янка-бузький райони (крім Жовтанецької та Новояричівської ОТГ), Жовківський район (крім Жовківської та Куликівської ОТГ) та Радехівський район.

 

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Нагадаємо, процес об’єднання громад в Україні мають завершити до 2020 року.

Також нещодавно Мінрегіон визнав Львівщину аутсайдером у формуванні спроможних громад. Із детальним переліком найбідніших та найбагатших ОТГ області можна ознайомитися тут.

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