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Процес об’єднання тергромад плануємо завершити до 2020 року, - Гройсман

Дарина Смеречанська

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До 2020 року в Україні мають завершити процес об’єднання територіальних громад. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив прем’єр-мінстр України Володимир Гройсман.

 

Як він наголосив, децентралізація – одна з найуспішніших реформ в Україні. Адже, як зауважив прем’єр, по всій країні вже створено сотні об’єднаних громад, і люди, які в них живуть, відчувають зовсім іншу якість життя.

«Щоб продовжити реформу, розпочинаємо новий етап змін. До місцевих виборів 2020 року плануємо завершити процес об’єднання. Упродовж 2019 року – закріпити децентралізацію в Конституції та зробити реформу незворотною», – написав Володимир Гройсман.

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