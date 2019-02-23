За добу на Львівщині сталось 127 ДТП

Протягом минулої доби, 22 лютого на дорогах Львова та області правоохоронці зафіксували 127 дорожньо-транспортних пригод. Про це Львівському порталуповідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Найбільше аварій виникло у Львові – 76. Ще 51 ДТП сталася на території області. Внаслідок аварій семеро людей отримали травми.

За наслідками інших ДТП поліцейські склали 121 адміністративний протокол за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів (340 грн) доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Нагадаємо, що від учора на Львівщині різко погіршилась погода: на зміну теплу знову прийшов мороз, сніг та сильний вітер.