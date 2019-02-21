Завтра на Львівщину повернуться морози та сніг

У п’ятницю, 22 лютого, у Львові та області прогнозують значне погіршення погодніх умов: сильний вітер, мороз та сніг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, ускладнення погодніх умов на території Львівщини зумовлене циклоном, що зміщується з території Польщі, та надходженням холодного арктичного повітря.

Відтак завтра дощ та мокрий сніг переходитиме в сніг, місцями значний. Подекуди буде налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вiтер північно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с, місцями хуртовини. Температура повiтря вночі становитиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, вдень – від 4 градусів морозу до 1градуса тепла. Відновлення снігового покриву, зниження температури.

Такі ускладнення погоди відповідають I рівню небезпечності. Тому вони можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, комунального господарства, будівельної галузі та до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.