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Синоптики прогнозують на Львівщині потепління

Наталя Дуляба

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У неділю, 24 лютого, у Львові та області буде сонячна погода без істотних опадів, а стовпчик термометра підніметься до плюсової позначки. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.

 

Вночі температура повітря повітря становитиме 4-6 градусів морозу, проте вдень вона підніметься до 2 градусів тепла. Сонячно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, що від учора, 22 лютого, на Львівщині різко погіршилась погода: на зміну теплу знову прийшов мороз, сніг та сильний вітер.

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