Підтримую всіх тих, хто забув, що це за день «23 лютого», – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що вже ні в кого в Україні не виникає думки святкувати «23 лютого», і висловив підтримку тим, хто забув, що це за день. Про це сьогодні, 23 лютого, йшлося під час його промови на засіданні Ради регіонального розвитку Львівщини на «Арені Львів», передає Львівський портал.

«Сьогодні 23 лютого. Я твердо переконаний, що ви точно вже забули, що це за день. І я хочу оплесками підтримати такий факт, підтримати всіх тих, хто забув», – зазначив Петро Порошенко.

Він підкреслив, що такі зміни в календарі яскраво демонструюють, як змінюється Україна. Також Порошенко нагадав, що скасування відзначення Дня російської армії 23 лютого було його першим президентським рішенням.

«Сьогодні кожен українець знає про наш український справжній день захисника Вітчизни – про 14 жовтня. Дуже добре, коли державні і народні свята поєднуються…і вже ні в кого думки немає святкувати 23 лютого», – зауважив Глава держави.

Нагадаємо, День захисника 14 жовтня в Україні на державному рівні почали відзначати з 2015 року. До цього в країні святкували День захисника Вітчизни 23 лютого.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні Петро Порошенко у Львові заявив, що Україні вдалося подолати економічну кризу, а також він відзначив, що у 2018 році Львівщина була локомотивом українського експорту.

Додамо, що окрім Львова, Петро Порошенко також сьогодні завітає у Червоноград та в Жовкву.