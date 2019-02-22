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Євробачення-2019: завтра стане відомо, хто представлятиме Україну

Соломія Головіна

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Цієї суботи о 19:00 відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2019, де визначатимуть хто з шістки фіналістів відправиться у Тель-Авів представляти Україну. Про це повідомляє сайт UA: Перший.

 

Порядок виходу фіналістів на сцену:

-Freedom jazz

-YUKO

-MARUV

-Brunettes Shoot Blondes

-KAZKA

-ANNA MARIA

Хто з шістки фіналістів відправиться у Тель-Авів, визначать разом глядачі і члени журі. А поки представники компанії PWC будуть підраховувати голоси, в шоу результатів ми побачимо одразу два виступи – Джамали і одного з цьогорічних фаворитів за версією букмекерів, представника Франції Білала Хассані (Bilal Hassani).

Член журі Національного відбору Джамала виконає свій новий сингл Solo, прем’єра якого відбулася 1 лютого.

Найгучніша подія цієї зими відбудеться о 19:00 на телеканалах Супільного мовлення та СТБ. Суспільний мовник транслюватиме шоу наживо на всіх телеканалах: UA: Перший, UA: Культура, UA: Крим та телеканалах регіональних філій, а також на цифрових платформах Суспільного: на сайті в HD-якості, на YouTube та в соціальних мережах. Окрім того, фінал Нацвідбору вперше в історії транслюватиметься на радіо – на другому каналі Суспільного радіо UA: Радіо Промінь.

 

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