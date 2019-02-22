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Три громадські організації отримають із бюджету Львова 150 тисяч на туристичні проекти

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 22 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив перелік туристичних проектів, на реалізацію яких громадським організаціям виділять кошти із бюджету міста. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як розповіла начальниця міського управління туризму Ліна Остапчук, громадські організації подали загалом своїх соціально-культурних проектів, втім мерія обрала з-поміж них лише три, на реалізацію яких виділять кошти із бюджету Львова.

«Ми мали два пріоритети: створення нових туристичних маршрутів у місті, а також створення інноваційних ІТ-проектів у туристичній сфері. Було подано на розгляд 13 проектів, з яких три було підтримано. На кожен піде по 50 тисяч гривень», – пояснила Ліна Остапчук.

Нагадаємо, сьогодні мерія також погодила виділення із бюджету 600 тисяч гривень на проекти, які громадські організації реалізовуватимуть в межах програми «Зробимо Львів кращим». Серед них – створення онлайн-платформи, за допомогою якої у місті відбиратимуть як самих музикантів, яким дозволять грати на вулицях, так і їхній репертуар.

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