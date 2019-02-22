У Львові візьмуться за вуличних музикантів. Виконавців і репертуар відбиратимуть онлайн

Громадська організація «17» запустить у Львові спеціальну онлайн-платформу, за допомогою якої відбиратимуть як самих музикантів, яким дозволять грати на вулицях, так і їхній репертуар. Сьогодні, 22 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив виділення активістам коштів на створення такої веб-платформи, про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Цьогоріч у бюджеті міста передбачили 600 тисяч гривень на проекти, які реалізовуватимуть у межах програми «Зробимо Львів кращим». І сьогодні виконавчий комітет затвердив перелік соціально-культурних проектів, які громадські організації будуть втілювати коштом міського бюджету.

Відтак вісім громадських організацій отримають 600 тисяч гривень на власні проекти. Серед них – створення спеціальної веб-платформи для вуличного мистецтва, на яку виділили 62 тисячі гривень.

Як пояснила директорка департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунда, раніше мерія вже приймала рішення про врегулювання вуличного мистецтва, тому така онлайн-платформа лише допоможе у цьому.

«Для того, щоб прослуховувати музикантів, які виступають на вулицях міста, і мати можливість впливати на їхній репертуар і якість виконання, тепер буде створена відповідна веб-платформа. На цю платформу вони завантажуватимуть свої відеоролики і записи, а конкурсна комісія буде давати чи не давати їм дозвіл на виступи на вулицях міста», – розповіла Наталія Бунда.

За її словами, протягом квітня-жовтня, коли на вулицях Львова масово виступають музиканти, у мерію на них активно скаржаться місцеві мешканці, тож посадовцям доводиться «ганяти» музик. А за допомогою онлайн-платформи вдасться попередньо прослуховувати музикантів та їхній репертуар.

«Така конкурсна комісія вже діє, вона передбачена концепцією регулювання вуличного мистецтва. Тут ми керувались практикою інших міст, зокрема Відня, Праги, де навпаки вуличне мистецтво регулюється. Адже самі вуличні музиканти до нас звертаються та ініціюють те, щоби піднімати у Львові рівень вуличного мистецтва. Ми не забороняємо вуличне мистецтво, ми навпаки створюємо ґрунт для його розвитку. І конкурсна комісія складатиметься не з чиновників, а з представників різних культурних середовищ, в тому числі й з музикантів, які будуть робити раціональний вибір», – підкреслила Наталія Бунда.

Зазначимо, громадська організація «17», яка створюватиме онлайн-платформу для відбору вуличних музикантів, існує у Львові з 2015 року. У 2017-му вона вже отримувала кошти із міського бюджету на проведення Міжнародного Бандурфесту на Сихові.

Згідно з рішенням виконкому, до кінця жовтня управління культури має підписати договори з усіма громадськими організаціями, які отримали фінансування з бюджету Львова.

Загалом 600 тисяч гривень на реалізацію власних соціально-культурних проектів отримали такі громадські організації: