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Спецоперація проти кору: за три дні у Львові вакцинували 518 школярів

Вероніка Рой

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У Львові за перші три масштабної кампанії з вакцинації дітей від кору захист отримали 518 школярів. Про це сьогодні, 21 лютого, під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За його словами, під час масштабної кампанії у Львові планують вакцинувати 13 тисяч дітей шкільного віку.

«Було домовлено, що ми не будемо проводити вакцинацію у школах. Тому що був опір і керівників шкіл, і батьків. Тому у Львові було запропоновано проводити вакцинацію у поліклініках. У Львові є 30 кабінетів щеплення, де можна організовано прийти і отримати вакцинацію. Але для цього обов’язково потрібна згода батьків. Процедура передбачає, що коли діти приходять у поліклініку, їх первинно оглядає лікар на предмет наявності в цей момент протипоказань щодо вакцинації. Якщо з дитиною все гаразд, то в кабінеті щеплення проводиться вакцинація і потім протягом 30-40 хв. за цією дитиною спостерігає лікар, аби констатувати чи заперечити наявність поствакцинальної реакції. Хотів би відзначити, що в жодної із щеплених дітей не було потсвакцинальної реакції. За два роки ми зробили понад 50 тисяч вакцинацій і жодного ускладнення чи важкої реакції не спостерігалося», – розповів Володимир Зуб.

Також Володимир Зуб зазначив, що за місяць – з 20 січня по 20 лютого у Львові вакцинували 5 тисяч 200 дітей шкільного віку.

Зазначимо, що перед стартом кампанії батькам було роздано бланки інформованої згоди на вакцинацію дітей, які не мають щеплення. І станом на 18 лютого медики отримали лише половину з цих бланків, і з них лише 10% дали згоду на вакцинацію дітей під час цієї масової акції.

«Ми передали інформовані згоди батькам з тим, щоб вони могли оцінити ризики кору та дали згоду на вакцинацію. Станом на минулий тиждень ми отримали 2 тисячі 400 згод. Наразі ще не всі інформаційні згоди нам повернули. Але їх кількість збільшується», – додав начальник управління охорони здоров’я ЛМР.

Додамо, що для зручності батьків кабінети щеплень, де можна здійснити вакцинацію, працюють також у суботу.

Нагадаємо, 18 лютого у Львівській області стартувала кампанія із вакцинації дітей від кору.

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