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Область з квітня поверне «сміттєві повноваження» Садовому?

Соломія Головіна

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На сайті Львівської обласної ради з’явився проект рішення, який стосується управління твердими побутовими відходами у Львові. Зокрема, ним передбачається з 1 квітня передати назад «сміттєві повноваження» керівництву міста.

 

Проект рішення Про внесення змін до рішення обласної ради від 13.07.2017 № 482 «Про затвердження Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017 – 2019 роки» зареєстрований 15 лютого. Його ініціатором є голова облради Олександр Ганущин.

Зауважимо, що договір про передачу міською радою Львова повноважень управлінням твердими побутовими відходами Львівській ОДА мав діяти до 30.06.2019 року.

Однак у опублікованому проекті рішення цей термін пропонують змінити іншою датою 31.03.2019.

Відтак термін реалізації Програми за задумом ініціаторів проекту рішення має тривати з 2017 року до 31 березня 2019 року.

Також вирішено внести зміни до показників обласного бюджету на 2019 рік у частині зменшення дохідної частини обласного бюджету за рахунок субвенції з міського бюджету м. Львова на 75 млн грн та на відповідну суму зменшити видатки, передбачені департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації для реалізації у 2019 році Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017 – 2019 роки.

При цьому згідно із проектом рішення із 1.04.2019 Львівська міська рада має приступити до реалізації власних повноважень у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Отож, з цієї дати мерія вже самостійно мусить вживати належних заходів щодо недопущення погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації при збиранні, транспортуванні, утилізації та знешкодженні побутових відходів на території міста Львова. А також інформувати Львівську обласну раду та Львівську обласну державну адміністрацію про стан поводження з твердими побутовими відходами на території міста Львова після 31.03.2019.

Раніше Львівський портал писав, що голова Львівської облради Олександр Ганущин рекомендує міському голові Львова Андрію Садовому зайнятися вирішенням сміттєвих питань міста, а не передвиборчою кампанією, адже вже з 1 липня 2019 року облдержадміністрація поверне назад міськраді «сміттєві повноваження».

 

 

 

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