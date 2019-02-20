Дональд Туск став почесним доктором Франкового вишу

Сьогодні, 20 лютого, під час урочистого засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка Президенту Європейської ради Дональдові Туску присвоїли звання почесного доктора (Doctor Honoris Causa), передає Львівський портал.

Нагадаємо, вчора 19 лютого, Президент Європейської Ради Дональд Туск виступив у Верховній Раді України, після чого приїхав до Львова. Львівський портал опублікував: «П’ять порад Дональда Туска Україні» та історичну промову високопосадовця: «Немає Європи без України».

Довідка

Дональд Францішек Туск — польський політик, Голова Європейської Ради з 1 грудня 2014, колишній прем’єр-міністр Польщі, співзасновник та голова партії «Громадянська платформа», колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії «Союз Свободи», у 1980-х роках брав участь у діяльності руху «Солідарність».

Фото: ЛОДА і Львівський портал