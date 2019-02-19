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До Львова прибув Президент Європейської ради Дональд Туск

Вероніка Рой

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Сьогодні, 19 лютого, до Львова з робочим візитом прибув Президент Європейської ради Дональд Туск. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Це один з найкращих днів у моєму житті. В гордому українському місті, важливому для Польщі та всієї Європи. І для Гданська», — написав у Книзі почесних гостей Дональд Туск.

До слова, завтра, 20 лютого, під час урочистого засідання Вченої ради Дональд Туск отримає диплом «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка».

Нагадаємо, сьогодні,19 лютого, Президент Європейської Ради Дональд Туск виступив у Верховній Раді України. Львівський портал опублікував: «П’ять порад Дональда Туска Україні» та  історичну промову високопосадовця: «Немає Європи без України». 

Довідка

Дональд Францішек Туск — польський політик, Голова Європейської Ради з 1 грудня 2014, колишній прем’єр-міністр Польщі, співзасновник та голова партії «Громадянська платформа», колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії «Союз Свободи», у 1980-х роках брав участь у діяльності руху «Солідарність».

Фото: Главком

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