Запорізька фірма за 2 мільйони доставить до Львова перші компостери для органіки

ЛКП «Зелене місто» скасувало тендер на придбання двох контейнерів для компостування органічних відходів, який оголосили у середині січня цього року. Натомість торги провели повторно, і тепер переможцем стало запорізьке ТзОВ «Виробниче об’єднання «Релайн». Про це йдеться на порталі публічних закупівель Prozorro, передає Львівський портал.

30 січня ЛКП «Зелене місто» відмінило попередній тендер на закупівлю двох контейнерів для компостування органіки. Причиною цьому стало те, що на торги подалась лише одна компанія.

Натомість підприємство оголосило новий тендер, який відбувся вчора, 18 лютого. В його умовах вказано, що компанія-переможець має доставити на вул. Пластову, 13 два контейнери для компостування органіки. При цьому дату поставки відтермінували на місяць – до 1 квітня, а не до 1 березня, як це було передбачено раніше.

Вартість обох контейнерів для компостування органічних відходів не повинна була перевищувати 2 640 440 гривень. Також такі контейнери мають вміщати не менше, ніж 20 тонн відходів та на 90% зменшувати неприємний запах відходів.

Загалом на торги подалися три фірми: ТзОВ «СТМ-Е», Compost Systems GmbH та ТзОВ «Виробниче об’єднання «Релайн», яке запропонувало найнижчу ціну – 1 998 000 гривень. Ця сума є меншою від очікуваної вартості закупівлі на понад 642 000 гривень.

Відтак переможцем тендеру стало ТзОВ «Виробниче об’єднання «Релайн», втім із ним наразі ще не встигли укласти договір на поставку контейнерів для компостування органіки.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Виробниче об’єднання «Релайн» створили у березні 2016 року. Зареєстроване воно у Запоріжжі.

Власником компанії є Олександр Булат, а керівником – Олександр Стадніченко, який також володіє фірмою, що займається виробництвом металевих баків, резервуарів і контейнерів.

Раніше власником ТзОВ «Виробниче об’єднання «Релайн» був бізнесмен Сергій Лапін, який у 2015 році балотувався у депутати Запорізької міської ради від ВО «Батьківщина».

Основний вид діяльності ТзОВ «Виробниче об’єднання «Релайн» вказаний як виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів. Розмір його статутного капіталу становить 1000 гривень.

Нагадаємо, розпочати компостувати органіку у Львові обіцяють вже у першій половині цього року. Сама станція компостування працюватиме поруч зі сміттєпереробним заводом на вулиці Пластовій, 13.

Як повідомляв Львівський портал, торік у листопаді мерія запровадила пілотний проект із роздільного збору харчових та садових відходів від населення. Відтак вже до 1 березня біля будинків мали встановити окремі контейнери для збору органічних відходів, які має забирати окремий сміттєвоз. Детальніше про те, де саме у Львові з’являться такі баки, читайте тут.