Як працюватиме виплата субсидій готівкою? Роз’яснення від Кабміну

Уже з березня монетизовану субсидію українці отримуватимуть разом із пенсією або готівку видаватимуть у касах «Ощадбанку». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Кабміну.

«Пенсіонери отримають допомогу від держави для оплати комунальних платежів за лютий 2019 року у березні разом із пенсією. Всі інші субсидіанти зможуть отримати субсидію з 12 березня у найближчому відділенні «Ощадбанку», пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код», – йдеться у повідомленні.

Водночас в уряді попереджають, що таке поняття як обов’язковий платіж скасовується.

«Домогосподарство отримає субсидію готівкою та має самостійно розрахуватися за спожитий газ, тепло, воду, електроенергію, а кошти, які залишаться після оплати комуналки, може використати на свій розсуд», – наголошують у Кабміні.

Оплата комунальних платежів після 20 березня не впливатиме на субсидію наступного місяця. Проте якщо станом на травень 2019 року домогосподарство матиме більше місяця заборгованість на понад 340 гривень, то субсидію на новий період 2019-2020 років йому вже не призначатимуть.

Нагадаємо, рішення про виплату субсидій за житлово-комунальні послуги готівкою Кабінет Міністрів прийняв на початку лютого. Відтак українці, які оформили субсидії до січня 2019 року, отримають готівку вже з 1 березня.