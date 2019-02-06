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У Гройсмана затвердили виплату субсидій готівкою

Андрій Котенський

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Кабінет Міністрів прийняв рішення запустити з березня 2019 року механізм виплати субсидій за житлово-комунальні послуги готівкою. Відповідний проект постанови, текст якого є в розпорядженні агентства «Інтерфакс-Україна», затверджено на засіданні Кабміну.

 

Як зазначено в пояснювальній записці до проекту документа, надання субсидій готівкою стимулює споживачів до раціонального використання комунальних послуг.

Як повідомляється на Урядовому порталі, монетизація субсидій стала логічним продовженням системних кроків реформування сфери ЖКГ, енергетики та соціальної сфери. За планом субсидіанти, які оформили субсидії до січня 2019 року, отримають готівку вже у березні.

«Напрацьовано кілька способів надання громадянам коштів. Зекономлені завдяки ефективному споживанню ресурсів гроші залишатимуться у споживачів», – повідомили в уряді.

Зазначається, що увагу приділено також питанню реального обліку ресурсів.

Детальніше про виплату субсидій готівкою читайте у статті Економічної правди: Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Економічна правда

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