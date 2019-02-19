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У Рудному чадним газом отруїлася 77-річна бабуся

Вероніка Рой

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Сьогодні, 19 лютого, о 09.42 год. у приватному житловому будинку в смт. Рудно (вул. Кам’яна) чадним газом отруїлась 77-річна мешканка будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Постраждалу (16% карбоксигемоглобіну) госпіталізовано в обласну клінічну лікарню. Обставини події встановлюють.

У мерії повідомляють, що загалом з початку року у Львові трапилось уже 17 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 36 людей (з них 8 дітей), з яких 6 — загинули.

Додамо, що протягом понеділка, 18 лютого, шестеро львів’ян у своїх домівках отруїлися чадним газом.

Нагадаємо, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули.

Через масові отруєння у Львові взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Вони триватимуть орієнтовно до середини березня.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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