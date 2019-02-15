«Музасфера» Сергія Бабкіна зібрала аншлаг у Львові

У День всіх закоханих, 14 лютого, Сергій Бабкін презентував львів’янам свій перший повністю україномовний альбом «Музасфера». Охочих послухати наживо музичні новинки виконавця виявилось чимало – вільних місць у театрі ім. Марії Заньковецької практично не було.

Слухачів Сергій Бабкін зустрів босоніж та у заквітчаному костюмі-піжамі. Він виходив у зал, охоче спілкувався з людьми та закликав чоловіків частіше говорити своїм жінкам слова кохання.

Під час концерту лунали не лише пісні з «Музасфери», яка є вже 12 альбомом Бабкіна, а й легендарні хіти «Зелений чай», «Пробач», «Але» та інші. Львів’яни активно підспівували, танцювали і не шкодували аплодисментів.

Львівському порталу вдалось поспілкуватись зі Сергієм Бабкіним напередодні концерту. Він розповів, що працював над «Музасферою» близько року. Втім ті композиції, які увійшли в альбом, обирав не сам. Цю місію Бабкін доручив саунд-продюсеру Віталію Телезину, який відомий за роботою з «Океаном Ельзи».

«Я приїхав до Віталіка Телезина на студію, привіз йому десь 40 пісень, з яких можна було зробити альбом. Серед них були як російськомовні, так й україномовні пісні. От і він почав вибирати з-поміж них ті, які, на його погляд, є найвдалішими. А я йому довіряю, бо сам не є об’єктивний у виборі пісень. Віталік відібрав спочатку 20, потім 10 пісень. Ще після цього список звузився до 7 україномовних і 3 російськомовних пісень. Але якось вдома я написав ще одну пісню українською мовою, показав Віталіку, а він каже: «Класна така, давай додамо її в альбом». Потім ще кілька пісень україномовних з’явилось. Тобто вони витіснили всі російськомовні пісні і я зрозумів, що це дуже круто. Мені вже давно казали про випуск повністю україномовного альбому, та й сам давно цього хотів. Тому так воно і вийшло», – поділився Сергій Бабкін.

Назву для альбому співак обрав незвичну. «Музасфера», за словами Бабкіна, – це оболонка натхнення, яка необмежена жодними рамками чи конкретним місцем.

«Муза – це найголовніший елемент у творчому процесі. Мене часто запитують, що мене надихає. Я завжди кажу, що конкретного як такого немає нічого, мене надихає все, що навколо, саме життя, його різноманітність. А сфера – це така форма, з якої створено все, так як все складається з маленьких частинок, атомів. Ця форма є ідеальна, вона є скрізь і всередині нас», – пояснив Сергій Бабкін.

Нагадаємо, нещодавно хіт «Де би я» з альбому «Музасфера» очолив рейтинг пісень, які найчастіше лунали на українському радіо у 2018 році.

Фото: Юлія Кульок