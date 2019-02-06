Сергій Бабкін приїде до Львова із новим україномовним альбомом

У День всіх закоханих, 14 лютого, Сергій Бабкін у Львові дасть концерт, на якому звучатимуть пісні із його першого повністю україномовного альбому «Музасфера». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Музикант та актор Сергій Бабкін під час концерту презентує львів’янам та гостям міста свій 13-й за рахунком і перший повністю україномовний альбом «Музасфера». У нього увійшли легендарні «Де би я», «Хто далі йде», «Дихай повільно» та ще десять нових пісень.

Саунд-продюсером альбому «Музасфера» став Віталій Телезин, відомий за роботою з «Океаном Ельзи».

«Почути Сергія Бабкіна наживо та створити собі найромантичніший вечір зими можна вже наступного четверга, 14 лютого, у театрі ім. Марії Заньковецької», – йдеться у повідомленні.

Початок концерту – о 19:00 год. Квитки – тут.

Зазначимо, у всеукраїнському турі на підтримку альбому «Музасфера» Сергій Бабкін відвідав уже 16 міст.

Сергій Бабкін став «Співаком року» за версією ELLE Style Awards. Також нещодавно хіт «Де би я» очолив рейтинг пісень, які найчастіше лунали на українському радіо у 2018 році.

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