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Львівські школи долучаться до проекту «Булінг STOPS Тут»

Вероніка Рой

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Учні львівських шкіл долучаться до проекту  «Булінг STOPS Тут», який повинен посприяти мінімізації рівня цькування у школах міста. Початок реалізації проекту планується на 26 лютого 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Учні 7−9 класів львівських шкіл повинні згуртуватись та проявити свою креативність, аби виконати цікаве завдання — відзняти своє коротке відео на тему булінгу. Представляючи свій міні-фільм, учні матимуть змогу послухати лекцію в рамках проекту Головного територіального управління юстиції у Львівській області «Я маю право», взяти участь у тренінгу з командобудування та спільній дискусії на тему цькування у школах. Потім учні передають естафету наступній школі. Таким чином 30 львівських загальноосвітніх шкіл матиме змогу актуалізувати цю проблематику та долучитись до покращення стосунків серед юних львів’ян.

«Шкільні роки — чудовий період життя кожного, однак часом діти стикаються з неймовірною жорстокістю своїх ровесників. Це пригнічує, ранить, а часом може і зламати ще не сформовану психіку школярів… Багатьох проблем можна було б уникнути, якби діти та підлітки замислювались про те, до яких наслідків можуть призвести їх необдумані слова та вчинки», — розповідає в.о. начальника управління персоналом Львівської міської ради Богдана Яремчук.

Раніше Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал писав про проблему булінгу, детальніше про це читайте у нашому матеріалі «Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?».

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