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ЛОР обере керівником Львівського перинатального центру лікарку з Івано-Франківська

Соломія Григор'єва

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В. о. керівника Львівського обласного перинатального центру призначать франківчанку Олександру Бойчук. Про це сьогодні, 15 лютого, на зустрічі з журналістами розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак, передає кореспондент Львівського порталу.

«Є подання департаменту охорони здоров’я в управління майном, бо така процедура. Однак пропозиція надійшла від керівництва Львівської обласної ради. Ми мали дискусію з цього приводу, але облрада має право пропонувати кандидатуру, і ми формального її закріпили та подали на розгляд управління майном», – сказала вона.

Ірина Микичак зазначила, що бачила Олександру Бойчук лише одного разу на співбесіді, тому не може дати характеристику її як медика і спеціаліста.

Також керівниця департаменту запевнила, що відкриття другої черги перинатального відбудеться на планом, відтак в першому півріччі 2019 року центр запрацює в повному комплексі.

Детальніше про всі перипетії довкола обрання очільника Львівського перинатального центру читайте у нашому матеріалі «Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали».

Нагадаємо, що 20 квітня за участі Президента України Петра Порошенка у Львові урочисто відкрили перинатальний центр. Було завершено першу чергу перинатального, залишилось зробити ще один корпус.

У жовтні Львівський портал писав про те, що розпочали роботи другої черги (II пускового комплексу) перинатального центру. Завершити всі роботи обіцяють у березні-квітні 2019 року.

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