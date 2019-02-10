Двом військовополоненим українським морякам присвоїли звання «лейтенант»

Двоє полонених українських моряків Богдан Головаш та Владислав Костишин заочно отримали первинне офіцерське звання «лейтенант». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міноборони.

Загалом звання отримали 26 курсантів випускного курсу Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія».

Серед випускників – захоплені в полон 27 листопада 2018 року Російською Федерацією курсанти Богдан Головаш та Владислав Костишин. Лейтенантські погони та кортики батькам полонених курсантів вручав командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко. Він висловив вдячність за виховання мужніх синів, патріотів, справжніх героїв і запевнив, що керівництво держави та флоту робить все можливе, аби вони якомога швидше повернулися додому.

Також командувач ВМС повідомив, що курсанти Владислав Костишин і Богдан Головаш, щоб набути необхідної морської практики проходили військове стажування на захоплених катерах, адже після випуску їх планували призначити на посади на катери даного типу. Крім того він додав, що принциповою позицією командування флоту є призначення молодих офіцерів на командирські посади.

«Можу запевнити, що по поверненню додому, наші лейтенанти обов’язково стануть командирами катерів і я впевнений, вони впораються з усіма труднощами. Події 25 листопада 2018 року сколихнули увесь світ, який вкотре мав змогу побачити справжнє обличчя РФ, як агресора, нападника і нахабного гравця світової політики. Російська Федерація використовує брудні методи. Наприклад, вчора отримав повідомлення з українського Посольства в РФ, що їхні ЗМІ розповсюджують неправдиву інформацію щодо припинення виплат українським захисникам грошового забезпечення. Підкреслюю, це неправдива інформація», – наголосив командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко.

Мама вже лейтенанта Владислава Костишина, Людмила розповіла, що востаннє бачила сина під час «судилища», де їй вдалося поспілкувалася з ним лише кілька хвилин. За цей дуже короткий час Владислав розповів матері, що нашим полоненим морякам постійно говорять про те, що за них забули вдома і, що вони нікому не потрібні. Однак мати встигла запевнити сина, що це все брехня і керівництво держави та флоту намагаються якомога швидше повернути їх додому.

«Ми, звісно, мріяли не про такий випуск, але віримо, що цей страшний сон незабаром закінчиться і наш син буде поруч з нами в Україні і вже офіцером поповнить лави українського флоту», – повідомила пані Людмила.

Нагадаємо, зранку 25 листопада 2018 року українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир та пошкодило його. При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. Загалом на трьох суднах були 24 українських військових, двоє з них службовці СБУ. Троє з них дістали поранення.

Усіх українців взяли від варту на 2 місяці. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. 29 листопада українців вивезли до СІЗО Москви.

Також додамо, що 16 січня 2019 року суд у Москві продовжив тримання під вартою усім 24 українським морякам.