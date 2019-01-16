Суд у Москві продовжив тримання під вартою усім 24 українським морякам

Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня. Про це повідомляє Громадське.

Відтак Віктор Безпальченко, Володимир Варимез, Владислав Костишин, Володимир Лісовий перебуватимуть під вартою до 24 квітня 2019.

Адвокати моряків клопотали про передачу справ до військового суду, наголошуючи на тому, що їх підзахисні є військовополоненими. Утім суддя відхилила клопотання.

Натомість слідчі ФСБ просили продовжити термін тримання під вартою чоловікам, наголошуючи лише на ризику переховування підозрюваних від слідства. Утім адвокати заявили, що слідчі фактично необгрунтували цей ризик.

Самі моряки повністю підтримали своїх адвокатів і не відповідати на жодні питання судді, які не стосуються їх імені та звання, посилаючись на Женевську конвенцію.

Попередньо суд задовольнив клопотання слідчого ФСБ про проведення засідання в закритому режимі. Адвокати заявили, що для цього не було підстав, адже в справі немає жодних секретних документів.

Зазначимо, що 15 січня суд не встиг обрати запобіжний захід для чотирьох моряків. Засідання перенесли на 16 січня.

Адвокати моряків мають три дні на оскарження рішення. За словами захисників такі заяви ними подаватимуться.

Напередодні Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою 18-м українським морякам та двом співробітникам Служби безпеки України. Зокрема, трьом пораненим українцям продовжили арешт до 26 квітня, решті — до 24 квітня.

Адвокати моряків мають три дні на оскарження рішення. За словами захисників, вони подаватимуть апеляції щодо всіх українців.

Нагадаємо, зранку 25 листопада українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир та пошкодило його. При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. Загалом на трьох суднах були 24 українських військових, двоє з них службовці СБУ. Троє з них дістали поранення.

Усіх українців взяли від варту на 2 місяці. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. 29 листопада українців вивезли до СІЗО Москви.

Фото: Громадське