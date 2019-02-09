На Сколівщині ВАЗ врізався у електроопору

У с. Волосянка Сколівського району автомобіль врізався в електроопорую Внаслідок ДТП постраждала 17-річна дівчина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася 8 лютого біля близько 22:00.

Так, 19-річний водій автомобіля «ВАЗ 2101», не вибравши безпечної швидкості руху та не врахувавши дорожньої обстановки, скоїв зіткнення з бетонною електричною опорою.

У результаті ДТП постраждала пасажир цього автомобіля – 17-річна дівчина. Постраждала доставлена та госпіталізована у Сколівську ЦРЛ із діагнозом: «ЗЧМТ. СГМ. Ретроградна амнезія. Забійна рана лобної ділянки голови».