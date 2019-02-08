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У військовому госпіталі облаштують зону відпочинку

Наталя Дуляба

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На території Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, що на вул. Личаківській, 26, облаштують відпочинкову зону для пацієнтів. Необхідні вуличні меблі та інші матеріали закуплять коштом бюджету Львова. Відповідне рішення сьогодні, 8 лютого, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Згідно з рішенням, мерія має закупити 18 лавок, 9 ліхтарів та 9 урн для сміття і безкоштовно передати військовому госпіталю, аби на його території облаштувати зону відпочинку для пацієнтів.

Зазначимо, що у військовому госпіталі на вул. Личаківській лікуються учасники АТО/ООС, зокрема й ті, яких на літаку доставляють безпосередньо із зони бойових дій.

Нещодавно у госпіталі встановили новий генератор, адже попередній забезпечував резервне живлення медзакладу майже протягом 50 років. Для того, аби його придбати, частину коштів виділяли і з міського бюджету.

Як повідомляв Львівський портал, у Військово-медичному клінічному центру Західного регіону хочуть добудувати новий хірургічний корпус із вертолітним майданчиком, щоб оперативно приймати гелікоптери з пораненими військовослужбовцями. Для цього госпіталю потрібно 200 мільйонів гривень.

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