У Львові ще 36 учасників АТО отримають по 100 тисяч гривень. Перелік осіб

Сьогодні, 8 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив перелік із 36 учасників АТО, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Загалом на виплату матеріальної допомоги 36 бійцям АТО із бюджету Львова виділять 3,6 мільйона гривень.

Відтак по 100 тисяч гривень отримають:

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН 1 Гуща Назар Ярославович 2 Криштальський Павло Олегович 3 Шеремет Олег Романович ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН 4 Гайворонський Олег Вікторович 5 Лесь Андрій Степанович 6 Сушкевич Микола Юрійович ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН 7 Єгоров Андрій Анатолійович 8 Зайцев Василь Володимирович 9 Лаба Роман Юрійович 10 Ламонін Андрій Юрійович 11 Тераз Назар Богданович 12 Шаварський Андрій Іванович 13 Яровенко Тарас Миколайович СИХІВСЬКИЙ РАЙОН 14 Беренда Андрій Миколайович 15 Борщевський Мар’ян Йосипович 16 Гунчак Наталія Олегівна 17 Дудник Андрій Ярославович 18 Сокол Валерій Петрович 19 Стеценко Дмитро Володимирович 20 Сурін Ігор Анатолійович ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 21 Євсєєнко Федір Леонідович 22 Кисілевський Григорій Львович 23 Кузіна Андрій Іванович 24 Лядик Михайло Володимирович 25 Майстренко Олександр Васильович 26 Мацько Андріан Михайлович 27 Романів Василь Вікторович ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН 28 Бобеляк Ігор Леонідович 29 Кононенко Сергій Віктрович 30 Крап Галина Михайлівна 31 Олійник Олег Богданович 32 Суворова Ольга Василівна 33 Татомир Ігор Васильович 34 Тибінь Василь Петрович 35 Уманський Богдан Дмитрович 36 Фідря Олександр Михайлович

Зазначимо, востаннє мерія виділяла бійцям АТО по 100 тисяч гривень у середині грудня.

Нагадаємо, сьогодні виконавчий комітет також прийняв рішення, згідно з яким діти більше сотні учасників АТО/ООС зможуть безкоштовно навчатися у мистецьких школах Львова.