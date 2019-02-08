Більше сотні дітей учасників АТО безкоштовно навчатимуться у мистецьких школах Львова

Виконавчий комітет Львівської міськради звільнив 129 дітей від сплати за навчання у мистецьких школах. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 8 лютого, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно з рішенням, безоплатно у мистецьких школах міста зможуть навчатися 128 дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС, та ще одна дитина, двоє батьків якої є особами з інвалідністю.

Навчання цих діток оплачуватимуть за кошти бюджету Львова.

«Нашим важливим завданням є забезпечити дітям можливість навчатися і творити, набувати нових знань, розвивати здібності, адже чим більша кількість дітей буде охоплена позашкільною освітою, то успішнішим стане наше молоде покоління в майбутньому», – розповіла директорка департаменту розвитку міськради Львова Наталія Бунда.