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Ще 92 воїни отримали у Львові по 100 тисяч матеріальної допомоги

Соломія Головіна

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Під час засідання виконавчого комітету сьогодні, 14 грудня, прийняли рішення надання 100 тис. грн одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань 92  учасники антитерористичної операції.

 

Додамо, що цього року у рамках Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції 1 000 бійців зі Львова вже отримали таку одноразову матеріальну допомогу.

СПИСОК:

Галицький район
1 Денисюк Василь Леонідович
2 Жиденко Олексій Володимирович
3 Мартин Іван Степанович
Залізничний район
4 Бешлей Степан Володимирович
5 Прокопчук Олександр Михайлович
6 Рожко Василь Васильович
7 Стратийчук Андрій Станіславович
8 Циріль Степан Васильович
Личаківський район
9 Богуш Павло Вячеславович
10 Даньчишин Ярослав Романович
11 Думченко Яків Вікторович
12 Ельмес Петро Яремович
13 Ільків Ігор Петрович
14 Квецко Василь Богданович
15 Ловга Віктор Іванович
16 Наконечний Сергій Петрович
17 Островський Микола Миколайович
18 Пацкун Василь Михайлович
19 Пода Валентин Олександрович
20 Слука Мар’ян Васильович
21 Тарасов Костянтин Олександрович
22 Ярига Ярослав Петрович
Сихівський район
23 Гром Володимир Михайлович
24 Гудз Олена Петрівна
25 Карпов Олександр Борисович
26 Лаба Іван Мирославович
27 Медвідь Дмитро Михайлович
28 Ратушняк Володимир Ярославович
29 Сікора Світлана Михайлівна
30 Черноморець Дмитро Ігорович
31 Шаламай Тетяна Вадимівна
32 Шимон Михайло Васильович
33 Шпак Назарій Богданович
Франківський район
34 Бахмат Максим Вікторович
35 Беньковський Андрій Анатолійович
36 Бугір Василь Богданович
37 Гавриш Станіслав Михайлович
38 Герасимов Дмитро Андрійович
39 Грицак Назар Романович
40 Прус Руслан Леонідович
41 Раповий Володимир Васильович
42 Сальніков Юрій Миколайович
43 Скобало Дмитро Володимирович
44 Солотинський Олег Ярославович
45 Чайка Андрій Миколайович
46 Шкробак Юрій Миколайович
47 Юрковський Олександр Олександрович
Шевченківський район
48 Гасюк Роман Степанович
49 Кава Михайло Богданович
50 Комісар-Цар Христина Юріївна
51 Косаняк Ярослав Степанович
52 Лєсков Андрій Олександрович
53 Марциняк Володимир Володимирович
54 Назаренко Артем Анатолійович
55 Падюка Юрій Богданович
56 Пастух Оксана Віорелівна
57 Притика Олег Олексійович
58 Стадник Орест Едуардович
59 Старушкевич Назарій Михайлович
60 Сушко В’ячеслав Миколайович
61 Хасанов Анатолій Абдусаітович
62 Хахула Орест Іванович

 

Галицький район
1 Карпінський Олег Вікторович
Залізничний район
2 Вань Ігор Михайлович
3 Вєшняков Сергій Віталійович
4 Виспянський Василь Михайлович
5 Латишев Олександр Олександрович
6 Рудь Сергій Олександрович
7 Салабай Віталій Андрійович
8 Шуліга Василь Іванович
Личаківський район
9 Колесник Костянтин Миколайович
10 Колесник Ольга Іванівна
11 Кузнєцов Олександр Павлович
12 Олим Андрій Анатолійович
Сихівський район
13 Боярський Роман Андрійович
14 Демчишин Андрій Русланович
15 Дриль Володимир Романович
16 Колосов Даниїл Костянтинович
17 Шкоропад Роман Ігорович
Франківський район
18 Бастріков Дмитро Миколайович
19 Дацко Ярослав Іванович
20 Домбровський Роман Володимирович
21 Драган Андрій Валерійович
22 Кантор Юрій Романович
23 Ковалевський Андрій Олексійович
24 Паславський Тарас Ігорович
25 Тиро Андрій Романович
Шевченківський район
26 Григор’єв Євгеній Олександрович
27 Задорожний Роман Максимович
28 Липко Андрій Володимирович
29 Равліковський Богдан Богданович
Члени сім’ї померлого
30 Пушак Іванна Михайлівна
Пушак Іванна Михайлівна в інтересах малолітньої дитини Партика Анни Юріївни
Дзяна Елізабета Юріївна
Дробот Ярина Юріївна

 

 

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