Ще 92 воїни отримали у Львові по 100 тисяч матеріальної допомоги

Під час засідання виконавчого комітету сьогодні, 14 грудня, прийняли рішення надання 100 тис. грн одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань 92 учасники антитерористичної операції.
Додамо, що цього року у рамках Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції 1 000 бійців зі Львова вже отримали таку одноразову матеріальну допомогу.
СПИСОК:
|Галицький район
|1
|Денисюк Василь Леонідович
|2
|Жиденко Олексій Володимирович
|3
|Мартин Іван Степанович
|Залізничний район
|4
|Бешлей Степан Володимирович
|5
|Прокопчук Олександр Михайлович
|6
|Рожко Василь Васильович
|7
|Стратийчук Андрій Станіславович
|8
|Циріль Степан Васильович
|Личаківський район
|9
|Богуш Павло Вячеславович
|10
|Даньчишин Ярослав Романович
|11
|Думченко Яків Вікторович
|12
|Ельмес Петро Яремович
|13
|Ільків Ігор Петрович
|14
|Квецко Василь Богданович
|15
|Ловга Віктор Іванович
|16
|Наконечний Сергій Петрович
|17
|Островський Микола Миколайович
|18
|Пацкун Василь Михайлович
|19
|Пода Валентин Олександрович
|20
|Слука Мар’ян Васильович
|21
|Тарасов Костянтин Олександрович
|22
|Ярига Ярослав Петрович
|Сихівський район
|23
|Гром Володимир Михайлович
|24
|Гудз Олена Петрівна
|25
|Карпов Олександр Борисович
|26
|Лаба Іван Мирославович
|27
|Медвідь Дмитро Михайлович
|28
|Ратушняк Володимир Ярославович
|29
|Сікора Світлана Михайлівна
|30
|Черноморець Дмитро Ігорович
|31
|Шаламай Тетяна Вадимівна
|32
|Шимон Михайло Васильович
|33
|Шпак Назарій Богданович
|Франківський район
|34
|Бахмат Максим Вікторович
|35
|Беньковський Андрій Анатолійович
|36
|Бугір Василь Богданович
|37
|Гавриш Станіслав Михайлович
|38
|Герасимов Дмитро Андрійович
|39
|Грицак Назар Романович
|40
|Прус Руслан Леонідович
|41
|Раповий Володимир Васильович
|42
|Сальніков Юрій Миколайович
|43
|Скобало Дмитро Володимирович
|44
|Солотинський Олег Ярославович
|45
|Чайка Андрій Миколайович
|46
|Шкробак Юрій Миколайович
|47
|Юрковський Олександр Олександрович
|Шевченківський район
|48
|Гасюк Роман Степанович
|49
|Кава Михайло Богданович
|50
|Комісар-Цар Христина Юріївна
|51
|Косаняк Ярослав Степанович
|52
|Лєсков Андрій Олександрович
|53
|Марциняк Володимир Володимирович
|54
|Назаренко Артем Анатолійович
|55
|Падюка Юрій Богданович
|56
|Пастух Оксана Віорелівна
|57
|Притика Олег Олексійович
|58
|Стадник Орест Едуардович
|59
|Старушкевич Назарій Михайлович
|60
|Сушко В’ячеслав Миколайович
|61
|Хасанов Анатолій Абдусаітович
|62
|Хахула Орест Іванович
|Галицький район
|1
|Карпінський Олег Вікторович
|Залізничний район
|2
|Вань Ігор Михайлович
|3
|Вєшняков Сергій Віталійович
|4
|Виспянський Василь Михайлович
|5
|Латишев Олександр Олександрович
|6
|Рудь Сергій Олександрович
|7
|Салабай Віталій Андрійович
|8
|Шуліга Василь Іванович
|Личаківський район
|9
|Колесник Костянтин Миколайович
|10
|Колесник Ольга Іванівна
|11
|Кузнєцов Олександр Павлович
|12
|Олим Андрій Анатолійович
|Сихівський район
|13
|Боярський Роман Андрійович
|14
|Демчишин Андрій Русланович
|15
|Дриль Володимир Романович
|16
|Колосов Даниїл Костянтинович
|17
|Шкоропад Роман Ігорович
|Франківський район
|18
|Бастріков Дмитро Миколайович
|19
|Дацко Ярослав Іванович
|20
|Домбровський Роман Володимирович
|21
|Драган Андрій Валерійович
|22
|Кантор Юрій Романович
|23
|Ковалевський Андрій Олексійович
|24
|Паславський Тарас Ігорович
|25
|Тиро Андрій Романович
|Шевченківський район
|26
|Григор’єв Євгеній Олександрович
|27
|Задорожний Роман Максимович
|28
|Липко Андрій Володимирович
|29
|Равліковський Богдан Богданович
|Члени сім’ї померлого
|30
|Пушак Іванна Михайлівна
|Пушак Іванна Михайлівна в інтересах малолітньої дитини Партика Анни Юріївни
|Дзяна Елізабета Юріївна
|Дробот Ярина Юріївна
Соломія Головіна