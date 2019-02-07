У Золочеві 14-школярку жорстоко побили ровесниці

У Золочеві на міському стадіоні 14-річну школярку побили її ровесниці. У підлітка діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та забої. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

Так, Золочівський відділ поліції 6 лютого близько 21.00 із письмовою заявою звернулася 14-річна місцева школярка. Дівчинка повідомила, що близько 15.00 на міському стадіоні її побили візуально знайомі дівчата. Зі слів потерпілої, вони повалили її на землю та нанесли кілька ударів по обличчю, а також тягнули за волосся. В цей час поруч стояли троє хлопців, які спостерігали за ними, але не втручалися.

У школярки медики діагностували «струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та забої».

Поліцейські встановили особи усіх учасників події. Ними виявилися місцеві дівчата віком 14-15 років, учениці різних шкіл Золочева.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вчинене карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами до двохсот годин, або виправними роботами до одного року.

Наразі правоохоронці опитують дітей в присутності їхніх батьків та проводять досудове розслідування.

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