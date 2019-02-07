У Львові поховали загиблого бійця Миколу Рудника

Львів попрощався з Героєм, добровольцем Миколою Рудником, що 4 лютого загинув в зоні бойових дій на сході України, під час обстрілу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

Сьогодні, 7 лютого, о 14.00 год відбувся чин похорону в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла. Далі похоронна процесія попрямувала на Личаківський цвинтар, де відбувся чин погребення. За маршрутом траурної ходи було вивішено прапори з жалобною стрічкою.

Довідка

Микола Рудник був родом з села Батятичі, Кам’янко-Бузького району Львівської області. Він був членом Конгресу Українських Націоналістів, активним учасником Майдану, сотником КУНа. Відомо, що трагедія сталася 4 лютого у зоні бойових дій на сході України. Український боєць загинув під час обстрілу.