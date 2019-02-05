На Донбасі загинув воїн із Кам’янка-Бузького району

У зоні ООС учора, 4 лютого, загинув мешканець с. Батятичі Кам’янка-Бузького району Микола Рудник. Про це повідомляє Спілка воїнів АТО Кам’янка-Бузького району.

«Микола Андрійович любив Україну понад усе! Був членом Конгресу Українських Націоналістів. Світла пам’ять Герою!», – зазначається у повідомленні спілки.

Як інформував Львівський портал, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув один український воїн, ще один військовий поранений.

Також 26 січня ми повідомляли, що всього під час воєнних дій на Донбасі загинуло 297 мешканців Львівщини, які обороняли українську землю від ворога.

Фото: Спілка воїнів АТО Кам’янка-Бузького району