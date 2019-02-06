Завтра на Личаківському кладовищі поховають загиблого Героя війни

Завтра Львів прощається з Героєм, добровольцем Миколою Рудником, що загинув в зоні бойових дій. Поховають бійця на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Завтра, 7 лютого, о 14.00 год відбудеться чин похорону в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла (вул. Театральна). Далі похоронна процесія попрямує на Личаківський цвинтар, де о 15.00 год відбудеться чин погребення (поле почесних поховань № 76). Зауважимо, що за маршрутом траурної ходи буде вивішено прапори з жалобною стрічкою.

Львівська міська рада закликає мешканців та гостей міста у цей день утриматися від гучних святкувань, особливо під час похорону та проведення богослужінь.

Довідка

Микола Рудник був родом з села Батятичі, Кам’янко-Бузького району Львівської області. Він був членом Конгресу Українських Націоналістів, активним учасником Майдану, сотником КУНа. Відомо, що трагедія сталася 4 лютого у зоні бойових дій на сході України. Український боєць загинув під час обстрілу.