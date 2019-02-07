ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові «перевертня у погонах» взяли під варту з можливістю внесення 158 тисяч застави

Соломія Головіна

|

Суд обрав міру запобіжного заходу начальнику 3-го міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності ГУ НП Львівщини, який вимагав та отримав від місцевого мешканця 6,5 тис доларів США та 16 тис грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури області.

 

«Галицький суд м.Львова обрав затриманому на отриманні 6,5 тис доларів США та 16 тис грн неправомірної вигоди поліцейському міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення майже 158 тис. грн застави. Крім цього, підозрюваного відсторонено від посади на 2 місяці», – зазначається у повідомленні.

Як відомо, за кошти, які взяв правоохоронець, він обіцяв не притягати вказану особу до кримінальної відповідальності за незаконні дії, пов’язані з наркотичними засобами та, зокрема, збут близько 100 грамів «героїну», які ж сам напередодні продав чоловіку.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?
Вероніка РОЙ
Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?

Психологічний тиск, фізична розправа, агресія та жорстоке ставлення… І це далеко не весь список того, що сьогодні можна ...

Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...