У Львові «перевертня у погонах» взяли під варту з можливістю внесення 158 тисяч застави

Суд обрав міру запобіжного заходу начальнику 3-го міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності ГУ НП Львівщини, який вимагав та отримав від місцевого мешканця 6,5 тис доларів США та 16 тис грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури області.

«Галицький суд м.Львова обрав затриманому на отриманні 6,5 тис доларів США та 16 тис грн неправомірної вигоди поліцейському міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення майже 158 тис. грн застави. Крім цього, підозрюваного відсторонено від посади на 2 місяці», – зазначається у повідомленні.

Як відомо, за кошти, які взяв правоохоронець, він обіцяв не притягати вказану особу до кримінальної відповідальності за незаконні дії, пов’язані з наркотичними засобами та, зокрема, збут близько 100 грамів «героїну», які ж сам напередодні продав чоловіку.