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У Львові керівник управління протидії наркозлочинності торгував героїном

Андрій Котенський

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Львівському поліцейському загрожує до 10 років позбавлення волі за збут наркотиків та вимагання грошей від своїх покупців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За даними відомства, у Львові затримано начальника 3-го міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності ГУ НП Львівщини, який вимагав та отримав від місцевого мешканця 6,5 тис доларів США та 16 тис грн. За ці кошти посадовець обіцяв не притягати вказану особу до кримінальної відповідальності за незаконні дії, пов’язані з наркотичними засобами та, зокрема, збут близько 100 грамів «героїну», які ж сам напередодні продав чоловіку.

Зазначимо, що складністю документування цієї злочинної діяльності було те, що фігуранти є працівниками правоохоронного органу (зокрема, особами керівного складу), а тому є добре обізнаними у специфіці оперативної роботи. Проте, завдяки правильно вибраній тактиці проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів, оперативникам, слідчим та групі прокурорів, правопорушника вдалось затримати.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, за попередньою змовою групою осіб та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Крім цього, вирішується питання про обрання фігуранту міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене перевертню у погонах загрожує до 10 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати посади у органах поліції, а також конфіскація майна.

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