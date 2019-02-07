«Тихий вбивця» забрав життя ще одного чоловіка на Львівщині?

Учора ввечері у селі Більче Миколаївського району Львівщини у приватному будинку виявили тіло 44-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За попередніми даними ймовірною причиною трагедії міг стати чадний газ.

«6 лютого, близько 22:15 у селі Більче Миколаївського району у приватному будинку по вулиці Миру, виявлено тіло 44-річного мешканця будинку без ознак насильницької смерті. Ймовірною причиною загибелі є отруєння чадним газом. Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до будинку», – йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули.

Через масові отруєння у Львові взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Вони триватимуть орієнтовно до середини березня.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.