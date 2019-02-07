Понад півтисячі воїнів отримають землю під дачі в Білогорщі

Понад 500 учасників АТО отримають земельні ділянки для дачного будівництва у Білогорщі. Окрім того, розглянуті заяви 95 бійців АТО зі Зимної Води, для яких теж передбачено виділення земельних ділянок в Білогорщі. Таке рішення прийняли на засіданні робочої групи із опрацювання звернень учасників АТО та визначення критеріїв та механізмів виділення земельних ділянок, передає прес-служба Львівської ОДА.

Власне, під час засідання вирішили передати в Держгеокадастр документи учасників АТО для прийняття наказу про надання дозволу про розроблення проекту землеустрою.

«Процес підходить до логічного завершення. Ми довгий час працювали над містобудівною документацією, аби найбільше бійців АТО мали змогу отримати землі в Білогорщі. Направду, процедура довга, до якої було залучено науковців та спеціалістів для розрахунків. Ми щоденно моніторили ситуацію, аби пришвидшити бюрократичний процес. Тепер ми передаємо документи в Держгеокадарст, який має підготувати наказ про розроблення проекту землеустрою. Ми вболіваємо і робимо все можливе, аби юридичне оформлення тривало у найкоротші терміни. Впевнена, вже навесні бійці АТО отримають документи на руки і стануть повноцінними власниками», – зазначила директор департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА Оксана Ткачук.

Нагадаємо про історію із гучним скандалом із виділенням землі воїнам біля озера Наварія. Все почалося після того, як у грудні 2017 року на сайті облдержадміністрації з’явилося розпорядження № 1219/0/5-17, яким голова Львівської ОДА на підставі клопотань учасників АТО виділив 83 ділянки біля озера Наварія. Втім, як з’ясувалося, у списку із 83 осіб опинилися не тільки учасників АТО, а й ціла низка бізнесменів. Детальніше про цей скандал читайте у матеріалі «Земля обітована. Наварійський конфлікт».

Зауважимо, нещодавно журналісти видання «Zaxid.net» під час свого розслідування з’ясували, що Павло Нікітін, один зі засновників ГО «Ветеранська спілка воїнів АТО», яка і підготувала для голови Львівської ОДА Олега Синютки список майбутніх власників елітної землі біля озера Наварія, зовсім не являється ні учасником бойових дій на Донбасі, ні ветераном війни в Афганістані, за яких себе видавав.

Як пише видання, на початку 2017 року Нікітін як ветеран АТО отримав земельну ділянку площею 0,1 га для ведення садівництва у селі Давидів. Згодом, йому виділили ще одну ділянку в лісовому масиві безпосередньо на березі озера Наварія. Тут варто зауважити, що Павло Нікітін не увійшов до вже усім відомого «наварійського списку» із 83 осіб, який фігурує у розпорядженні Олега Синютки від 11 грудня 2017 року. На сайті Львівської ОДА з’явився інший документ від 9 лютого 2018 року, який доповнює перелік власників ділянок у Наварії: туди увійшло дев’ятеро осіб, серед них – і Павло Нікітін.

Також Львівський портал повідомляв, що зважаючи на ситуацію із викритим псевдоАТОвцем, який, видаючи себе за воїна, отримав кілька земельних ділянок у Пустомитівському районі, міський голова Пустомит Олег Серняк звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити учасників і діяльність ГО «Ветеранська спілка воїнів АТО».

Згодом згідно із рішенням суду 9,2 га землі довкола озера Наварія у Пустомитівському районі отримали своєрідний «особливий статус»: частиною сільської землі довкола водойми відтепер розпоряджатиметься Львівська обласна державна адміністрація.