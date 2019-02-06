Націоналізм – це вміння гуртуватися заради спільних цілей, – Андрій Кіт

У скрутні часи українці розраховували на власні сили, тому що справжній націоналізм – це вміння гуртуватися заради спільних цілей. Діяльність ОУН, яка мала на меті побудову Української соборної самостійної держави в її етнографічних межах, стала стрижнем усього руху за Незалежність у наступні кілька десятиліть. Таку думку на своїй сторінці у Фейсбук висловив народний депутат від Стрийщини та Жидачівщини Андрій Кітз нагоди 90-ліття від дня заснування ОУН.

На його думку, головними принципами цієї організації була єдність та опора на власні сили, бо у ті часи не було зовнішніх сил, котрі хотіли незалежної України.

«Перший голова ОУН Євген Коновалець говорив: «Як довго не буде самостійної Української держави, так довго не буде порядку в Європі, всі союзи будуть нереальними».

В основі потужності ОУН, як політичної організації, лежав рух за економічну самостійність, економічна кооперація започаткована митрополитом Андреєм Шептицьким під гаслом «Українські гроші, в українські руки, на українську справу!». Без цієї здатності української громади самоорганізовуватися, підтримувати один одного, коли підприємець давав кошти на розвиток підпілля, а люди підтримували українських політиків того часу, адвокатів, напевно ОУН ніколи б не стала тією силою, про яку знаємо сьогодні. В основі кооперація була також згуртованість і опора на власні ресурси», – говорить Андрій Кіт.

Він також додав, ідеологія і принципи, на яких будувалася ОУН, актуальні і сьогодні. Це опора на власні сили заради соборності України. Боротьба з внутрішніми популістами, котрі переконують, що стабільність краща за так необхідні, проте часом болючі зміни. Котрі стверджують, що нічого доброго в Україні не відбувається.

«Ці принципи маємо пам’ятати, згадуючи історію. Бо все це наші власні уроки. Кожен громадянин має не лише критикувати владу, не лише бачити проблеми. Вони у нас є. Кожен має бути частиною змін, котрі відбуваються зараз. Сам брати активну участь у розвитку громади та країни…

Для вихідців зі Стрийщини та Жидавчіщини історія особливо важлива. Серед засновників ОУН тісно пов’язаний із СтрийщиноюСтепан Охримович, який став третім провідником Організації Українських націоналістів на землях Західної України. Багато років прожив у Стрию один з лідерів-засновників ОУН та організатор Дружин Українських Націоналістів Ріко Ярий. У Стрию формувався характер Степана Бандери.

Пам’ятаймо, що сьогодні, як ніколи, ми мусимо відкрито показувати правдиву українську історію, віддавати шану нашим героям і символам. Зупиняти наших внутрішніх і зовнішніх ворогів, котрі намагаються принизити наших героїв та перекрутити історію. Котрі намагаються переконати нас, що ми, українці не здатні до самоуправління. Що ми гірші за наших сусідів: німців, поляків, словаків, чехів? Що ми не спроможні провести реформи?Це не так. Наша історія говорить нам інше. Ми все можемо, коли захочемо. Головне — гуртуватися, впроваджувати зміни «тут і зараз» на користь України. Якщо громада спільними зусиллями зробить життя кращим тут у нас вдома — це буде великий внесок у розвиток України. Хоча інколи нам такі справи можуть здаватися «дрібними», як, можливо, колись «дрібними» були перші молочні кооперативи, котрі стали основою потужного політичного руху націоналістів», – наголосив Андрій Кіт.