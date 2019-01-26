За час війни на Донбасі загинуло 297 захисників зі Львівщини

Всього під час воєнних дій на Донбасі загинуло 297 мешканців Львівщини, які обороняли українську землю від ворога. Про це сьогодні, 26 січня, під час публічного звіту повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка, передає кореспондент Львівського порталу.

«Понад 200, які повернулися з поля бою, пішли в кращий світ вже після війни, бо ніхто звідти не повертається здоровим, кожен має свій шрам та біль», – додав він.

Зауважимо, що за інформацією департаменту соціального захисту населення ЛОДА всього на Львівщині є майже 14 тисяч демобілізованих учасників АТО. Раніше Львівський портал повідомляв, що 2113 учасників АТО/ООС досі не отримали жодної земельної ділянки, яка гарантована законом.

Також ми писали про те, що до Громадської ради при Держгеокадастрі Львівщини надійшло звернення від мешканців Солонки щодо можливого дерибану землі місцевими олігархами, які прикриваються учасниками АТО. Втім самі учасники АТО запевнили, що скандал із дерибаном землі у Солонці – надуманий. Згодом стало відомо, що ділянки між Солонкою та Наварією, які були виділені АТОвцям, скупила створена кілька тижнів тому будкомпанія

Окрім цього, ми висвітлювали ситуацію із землями біля озера в Наварії, які розпорядженням голови ЛОДА Олега Синютки виділили учасникам АТО, детальніше про цей скандал читайте у матеріалі «Земля обітована. Наварійський конфлікт».