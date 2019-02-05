Під ворожими обстрілами на Донбасі загинув український воїн, ще один отримав поранення

Минулої доби російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів загинув один український військовий, ще один поранений. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

Як зазначається, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися: двічі з мінометів калібру 82 мм. та автоматичних гранатометів – в районі селища Опитне; зі стрілецької зброї – в районі селища Невельське.

При цьому у штабі ООС зауважили, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв такі позиції: двічі з мінометів калібру 82 мм гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі Хутора Вільний; двічі з гранатометів – в районі населеного пункту Новолуганське; з мінометів калібру 82 мм. – в районі селища Кримське;

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та один отримав поранення. Підрозділи, що обороняються, подавлювали ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки 4 лютого шість окупантів знищено та четверо отримали важкі поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.