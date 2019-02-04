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За місяць під час ДТП на дорогах Львівщини травмувалася 171 людина

Соломія Головіна

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Протягом січня на дорогах Львівської області сталося 118 аварій. В результаті цього травмувалася 171 людина, ще 15 – загинули. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

 

Як зазначають у поліції, кількість ДТП у порівнянні з минулим роком зменшилась з 166 до 118. При цьому в січні 2018 року під час аварій на дорогах загинуло 30 людей, цього року – 15.

Як повідомляв Львівський портал, упродовж 2018 року у дорожньо-транспортних аваріях, які виникали на території Львівщини, загинули 292 людини. Із таким показником Львівщина займає перше місце серед областей України за кількістю смертельних аварій.

Як повідомляв Львівський портал, упродовж 2018 року у дорожньо-транспортних аваріях, які виникали на території Львівщини, загинули 292 людини. Із таким показником Львівщина займає перше місце серед областей України за кількістю смертельних аварій.

 

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