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Міська рада взялася за реставрацію історичного фасаду першої поліклініки

Соломія Григор'єва

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Фасад будинку на вул. Руська, 20 відреставрують. Минулого тижня встановили риштування, тому цьогоріч працюватимуть над цим об’єктом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Будинок на вул. Руська, 20 збудований у 1905−1906 рр. за проектом українського архітектора Івана Левинського для страхового товариства «Дністер». Іван Левинский, фактично, мав фабрику для будівництва та проектування. Він мав і проектувальне бюро, і будівельну фірму, котра виготовляла кахлі, мав художників, які робили розписи. До роботи в цього будинку він залучив 2 своїх працівників: Тадеуша Обмінського, котрий робив аранжацію зовнішнього вигляду, та українця на прізвище Лушпинський, котрий, власне, робив аранжацію інтер’єру. Саме йому належить авторство стінопису сходової клітки, який вдалося відкрити минулого року.

До реставрації цього будинку ми підходимо дуже обережно. У 2010 році тут був повністю замінений дах на нову черепицю. Під час проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста», який фінансувався німецьким урядом, була зроблена реставрація всього металу, який є на фасаді будинку, — це дві пари вхідних дверей, усі металеві решітки на балконах і металева решітка на даху. Минулого року, за кошти з міського бюджету, реставрували вікна. Тобто поетапно ми підходили до реставрації фасаду. Фасади складні, вони мають елементи кераміки, які добре збережені», — розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Нагадаємо, 11 січня із 4 поверху цієї поліклініки обвалилася частина гіпсової ліпнини.

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