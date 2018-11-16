Під час ремонту у 1-ї міській поліклініці виявили унікальний стінопис

На стелі коридору другого поверху 1-ї міської поліклініки, що на вул. Руській, 20, виявили унікальний стінопис. Як повідомила начальниця управлінні охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, у бюджеті на наступний рік планують передбачити кошти на реставрацію всієї сходової клітки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

«Будинок на вул. Руська, 20 збудований у 1905−1906 році, за проектом українського архітектора Івана Левинського, для страхового товариства «Дністер». Іван Левинський фактично мав фабрику для будівництва та проектування. Він мав і проектувальне бюро і будівельну фірму, котра виготовляла кахлі, мав художників, які робили розписи. До роботи у цього будинку він залучив 2 своїх працівників. Це Тадеуш Обмінський, котрий робив аранжацію зовнішнього вигляду, та українець на прізвище Лушпинський, котрий власне робив аранжацію інтер’єру. Саме йому належить авторство стінопису сходової клітки, який зараз відкрився.

Однак у радянський час цей будинок віддали під поліклініку, яка мала свої стандарти, — все мало бути побілене і гладеньке. Тому всі розписи позамальовували. Але про це всі знали, бо було багато літератури, проведено багато досліджень і багато тогочасних фотографій збереглося», — розповідає вона.

За словами начальниці управлінні охорони історичного середовища, розписи відкрили реставратори фірми «Оберіг-груп», які проводять ремонтні роботи в поліклініці.

«До реставрації цього будинку ми підходимо дуже обережно. У 2010 році тут був повністю замінений дах на нову черепицю. Під час проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста», який фінансувався німецьким урядом, була зроблена реставрація всього металу, який є на фасаді будинку, — це двоє вхідних дверей, всі металеві решітки на балконах і металева решітка на даху. Цього року, за кошти з міського бюджету, реставруємо вікна. Тобто малими кроками підходимо до реставрації фасаду. Фасади складні, вони мають елементи кераміки, які добре збережені, однак їх також потрібно буде реставрувати.

Дуже цікавою є і вся сходова клітка. Тут є комплекс мистецьких елементів — це є художній метал, огорожа сходів, колони з ліпниною і стінопис. Тому зараз нам потрібно передбачити кошти на наступний рік, щоб зробити повну реставрацію сходової клітки і зберегти ці розписи», — розповіла Лілія Онищенко.

Фото: facebook