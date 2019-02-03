Український військовий потрапив у полон бойовиків

Російські бойовики виклали відео із полоненим українським військовослужбовцем, який зник з бойових позицій 23 січня 2019 року. Про це йдеться у повідомленні 79-ї десантно-штурмової бригади Миколаєва, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними українських військових, мова про військовослужбовця 79-ї десантно-штурмової бригади Миколи Гриненка.

«Достовірно відомо, що на військовослужбовця здійснювався колосальний психологічний тиск. Вживається всіх заходів на всіх рівнях для повернення Миколи Гриненка додому», – йдеться у повідомленні.