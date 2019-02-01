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У Львові пропонують підняти вартість проїзду у маршрутках до 8-9 гривень

Наталя Дуляба

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Вартість проїзду у міських маршрутках пропонують підняти до 8-9 гривень, щоб найняти продавців квитків. Відповідну петицію зареєстрували до Львівської міської ради в Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

 

Авторка петиції Христина Козій переконана, що чергове здорожчання проїзду у львівських маршрутках не вплине на якість перевезень. Тому вона пропонує свій варіант вирішення цієї проблеми.

«Пропоную підвищити вартість проїзду до 8 чи 9 гривень, за ці додаткові кошти найняти продавців квитків у автобуси та маршрутки. Вони працюватимуть безпосередньо на місто, а не на окремих перевізників, продаватимуть два види квитків: звичайні та пільгові (безкоштовні). Така посада буде тимчасовою, до повного введення електронного квитка», – пояснює Христина Козій.

Також вона зазначає, що якщо у маршрутках запрацюють такі «кондуктори», то водії не відволікатимуться від дороги, з’явиться прозорий облік готівки та загальний обсяг пасажиропотоку, а також суттєво поменшає «зайців».

«Оплата послуг перевізників буде проходити через місто, а отримані дані про кількість пасажирів можна буде використати при визначенні ефективності впровадження електронного квитка», – йдеться у тексті петиції.

Для того, щоб Львівська міська рада розглянула цю петицію, потрібно, щоб вона набрала 500 голосів. Збір підписів триватиме до кінця березня.

Нагадаємо, від сьогодні, 1 лютого, вартість проїзду у маршрутках Львова зросла із 5 до 7 гривень. Також пенсіонери за віком та особи з інвалідністю ІІІ групи тепер знову їздитимуть безкоштовно у громадському транспорті міста.

Після встановлення нового тарифу міська рада закликала львів’ян брати у водіїв проїзні квитки.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, востаннє ціни на проїзд у маршрутках Львова зросли у грудні 2017 року. Тоді тариф підняли до 5 гривень.

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