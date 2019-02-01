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Тихий вбивця. На Львівщині ще двоє людей отруїлись чадним газом

Наталя Дуляба

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Протягом четверга, 31 січня, на Львівщині двоє людей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Вчора вранці на вул. Залізничній, 8 у Львові чадним газом отруївся 33-річний чоловік. Встановлено, що його квартира обладнана газовою плитою та газовою колонкою.

Львів’янина у стані середньої важкості госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

Також через чадний газ постраждав 55-річний мешканець села Глиниці Яворівського району. Будинок чоловіка обладнаний газовою плитою та газовим котлом «Житомир». Наразі він у стані середньої важкості перебуває під наглядом медиків у Яворівській центральній районній лікарні.

Працівники «Львівгазу» призупинили подачу газу до обох помешкань.

Нагадаємо, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули.

Через масові отруєння у Львові взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Вони триватимуть орієнтовно до середини березня.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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