Від завтра пенсіонери їздитимуть у львівських маршрутках безкоштовно. Всі решта платитимуть по 7 грн

Від завтра, 1 лютого, пенсіонери за віком та особи з інвалідністю 3-ої групи будуть їздити у Львові безкоштовно у всьому міському громадському транспорті. Відповідне рішення було прийняте на засіданні виконавчого комітету ЛМР 25 січня, передає Львівський портал.

За інформацією управління транспорту ЛМР, оголошення про пільговий проїзд та корегування тарифу розміщено в автобусах, які працюють на маршрутах.

«Завтра вступає в дію рішення виконавчого комітету, згідно з яким на усіх маршрутах громадського транспорту Львова пенсіонери за віком та особи з інвалідністю 3-ої групи будуть їздити безкоштовно. Попередньо було досягнуто домовленостей з приватними перевізниками щодо пільгового перевезення вище перелічених категорій. Відповідно місто буде компенсувати кошти, щоб ці люди могли безкоштовно їздити», — додав в.о. начальника управління транспорту Олег Партика.

Також з 1 лютого вступає в дію рішення виконавчого комітету щодо коригування вартості проїзду в автобусному транспорті Львова. Вартість проїзду становитиме 7 грн.