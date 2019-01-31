ОСТАННІ НОВИНИ

Від завтра пенсіонери їздитимуть у львівських маршрутках безкоштовно. Всі решта платитимуть по 7 грн

Соломія Григор'єва

|

Від завтра, 1 лютого, пенсіонери за віком та особи з інвалідністю 3-ої групи будуть їздити у Львові безкоштовно у всьому міському громадському транспорті. Відповідне рішення було прийняте на засіданні виконавчого комітету ЛМР 25 січня, передає Львівський портал.

 

За інформацією управління транспорту ЛМР, оголошення про пільговий проїзд та корегування тарифу розміщено в автобусах, які працюють на маршрутах.

«Завтра вступає в дію рішення виконавчого комітету, згідно з яким на усіх маршрутах громадського транспорту Львова пенсіонери за віком та особи з інвалідністю 3-ої групи будуть їздити безкоштовно. Попередньо було досягнуто домовленостей з приватними перевізниками щодо пільгового перевезення вище перелічених категорій. Відповідно місто буде компенсувати кошти, щоб ці люди могли безкоштовно їздити», — додав в.о. начальника управління транспорту Олег Партика.

Також з 1 лютого вступає в дію рішення виконавчого комітету щодо коригування вартості проїзду в автобусному транспорті Львова. Вартість проїзду становитиме 7 грн.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...